لافروف يصل الهند لحضور اجتماع منظمة شنغهاى للتعاون

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فإنه من المتوقع أن يعقد "لافروف"، لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الهند والصين وباكستان.

ويُخطط الوزراء، بحسب وزارة الخارجية الروسية، للتحضير للاجتماع الذى سيتم عقده بين رؤساء الدول الأعضاء فى المنظمة، إذ يناقشون محتوى الفعالية، وستتم دراسة مشاريع الوثائق والقرارات المناسبة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول جدول الأعمال الدولى والإقليمى.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الوزراء سيولون اهتمامًا خاصًا لمسألة توسيع المنظمة، إذ سيناقشون طلب بيلاروسيا بشأن تسريع إجراءات انضمامها إلى المنظمة.

ومن المتوقع توقيع مذكرات تفاهم بشأن منح البحرين والكويت وميانمار والمالديف والإمارات صفة شريك فى حوار منظمة شنغهاى للتعاون، مما سيفتح "فرصًا جديدة لإشراك هذه الدول فى عمل المنظمة فى المجالات التى تمثل مصلحة مُتبادلة".