إصابة 9 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال فى رام الله

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، أصيب اليوم الخميس، تسعة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى العشرات بحالات اختناق بالغاز السام، وذلك خلال مواجهات اندلعت فى بلدتى بيت ريما، والنبى صالح، شمال غرب رام الله.
وأفادت بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة فى ساعة متأخرة من ليلة أمس، مشيرة إلى اندلاع المواجهات فى المكان.
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