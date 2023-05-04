القاهرة الإخبارية: قصف عنيف واشتباكات قوية فى أم درمان

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن اشتباكات اليوم بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع هى الأعنف، مشيرة إلى تصاعد سحب الدخان فى معظم أحياء أم درمان. وتابعت بأن طائرات الجيش السودانى حلقت بكثافة فى محيط أم درمان، كذلك شنت قوات الجيش غارات على أهداف للميليشيا شمالى الخرطوم بحرى.

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