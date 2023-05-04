الجيش السودانى يطالب المدنيين بالابتعاد عن مواقع الاشتباكات

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش السودانى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قواتنا اشتبكت فجر اليوم مع ميليشيا الدعم السريع خلال محاولتها الهجوم على قيادة منطقة بحرى العسكرية. وطالب الجيش السودانى المواطنين بالابتعاد عن مواقع الاشتباكات وعدم التعامل مع الأجسام المعدنية الغريبة حرصا على سلامتهم.

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