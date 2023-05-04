العالم اليوم - إيرادات "سابك" الفصلية تتخطى 10 مليارات دولار

انتم الان تتابعون خبر إيرادات "سابك" الفصلية تتخطى 10 مليارات دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 09:22 صباحاً - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الخميس، أنها سجلت أرباحا صافية بواقع 660 مليون ريال (176 مليون دولار) وبانخفاض نسبته 90 بالمئة، في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 6.5 مليار ريال كان قد سجلتها خلال الفترة المماثلة قبل عام.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة بالإضافة إلى انخفاض في النتائج من شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

وقالت سابك في بيان منشور على موقع السوق الأسهم السعودية "تداول" إنها حققت مبيعات في الربع الأول من 2023 بنحو 39.7 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، بالمقارنة مع 52.6 مليار ريال كانت قد سجلتها في الربع الأول 2022، ما يمثل هبوطا بنحو 25 بالمئة.

في سياق متصل، أوضحت سابك أن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت حوالي 187 مليار ريال، مقابل 187.6 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

يشار إلى أن الشركة قد أعلنت في مارس الماضي مرحلة التشغيل التجاري للمشروع المشترك مناصفة مع (ساينوبيك) لإنتاج البولي كربونات في الصين، والتي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية بـ 260 ألف طن.

وتعد سابك التي تأسست عام 1976 من أكبر الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية، وهي شركة مساهمة عامة يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وتمتلك "أرامكو السعودية" حاليا 70 بالمئة من أسهمها، والنسبة الباقية البالغة 30 بالمئة، متداولة في سوق الأسهم السعودية، بحسب موقعها الإلكتروني.

وكانت "سابك" حققت في عام 2022 أرباحا صافية بلغت 16.53 مليار ريال (حوالي 4.4 مليار دولار)، بالمقارنة مع 23.07 مليار ريال (6.15 مليار دولار) كانت قد تحققت في 2021. كما نمت إجمالي المبيعات بواقع 13.5 بالمئة إلى 198.5 مليار ريال (حوالي 52.9 مليار دولار)، بالمقارنة مع إيرادات بواقع 175 مليار ريال في 2021.