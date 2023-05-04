نائب رئيس مجلس الأمن الروسى: لا خيار أمامنا سوى القضاء على زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - أدان نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، أمس الأربعاء، هجوم أوكرانيا بطائرة مسيرة على الكرملين، قائلًا إنه لم يترك أى خيارات لروسيا سوى القضاء على الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى.





ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال ميدفيديف - عبر حسابه على تليجرام: "بعد الهجوم الإرهابى الذى وقع اليوم، لم يعد هناك خيار آخر سوى القضاء الجسدى على زيلينسكى وزمرته".

وأضاف أن الرئيس الأوكرانى زيلينسكى "ليس ضروريًا حتى لتوقيع وثيقة استسلام غير مشروط"، وكتب ميدفيديف: "هتلر، كما هو معروف، لم يوقعها أيضًا. سيكون هناك دائمًا بديل".

فى وقت سابق، قال المكتب الصحفى للزعيم الروسى فلاديمير بوتين إن كييف حاولت استخدام طائرات بدون طيار لمهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسى فى الكرملين الليلة الماضية. تم استهداف طائرتين بدون طيار فى الكرملين. قام الجيش الروسى والخدمات الخاصة بالتعامل مع الهدف ولم يصب بوتين بأذى وواصل العمل وفقًا لجدوله المعتاد.

ويرى الكرملين فى ذلك هجومًا إرهابيًا مخططًا ومحاولة للنيل من الرئيس الروسى وتحتفظ روسيا بالحق فى الرد فى الوقت المناسب وبالطريقة التى تراها.