شولتس: حققنا تقدما كبيرا فى درء مخاطر المناخ خلال «COP27»

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار الألمانى، أولاف شولتس، أنه تم تحقيق تقدم كبير فى مكافحة التغير المناخى لصالح الدول الأكثر عرضة للتأثر به، خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى مصر "COP27".





ونوه مستشار ألمانيا - خلال كلمته فى حوار بيترسبورج للمناخ، الذى استضافته العاصمة الألمانية برلين للتشاور بين ممثلى 40 دولة - بإقرار مؤتمر شرم الشيخ، صندوق الخسائر والأضرار، وطالب بـ "أن تنمو دائرة دعمها وأن تسهم الدول الغنية الناشئة أيضًا".

ونبه إلى ضرورة التخفيف من آثار تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائى العالمى، لا سيما فى إفريقيا.

وقال: "إن التصميم الجديد بين الدول الصناعية على المضى قدمًا بشكل أسرع، وحتى مع المزيد من الطموح؛ يجعلنى أيضًا متفائلًا. فى قمة مجموعة السبع فى إلماو، اتفقنا لأول مرة على إزالة الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2035 وإنهاء توليد الطاقة بالفحم. ونريد البناء على هذا فى القمة القادمة فى هيروشيما. لقد قدم وزراء المناخ والطاقة لدينا بالفعل ووعدوا بتوسيع 150 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية وتيراواط واحد من الخلايا الكهروضوئية بحلول عام 2030".

ونوه بعودة الولايات المتحدة - فى عهد الرئيس جو بايدن - لقيادة التحول إلى الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للمناخ.. قائلا: "هذا هو ما يرمز إليه قانون خفض التضخم. قد لا نتفق نحن الأوروبيون مع كل لائحة - نحن لا - لأننا نحتاج إلى منافسة عادلة بين الشركاء لتكثيف تقنيات المناخ المهمة. نحن نجرى محادثات مع الأمريكيين حول هذا الموضوع. ومع ذلك، فإن هدف حكومة الولايات المتحدة، وهو إرساء أسس صناعة محايدة مناخياً، هو شيء نتشاركه وندعمه بنسبة 100%".

وأشار مستشار ألمانيا إلى نادى المناخ - الذى أنشأته نهاية العام الماضى، تحت الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع، وقال "نريد أن نجمع أكبر عدد ممكن من البلدان الطموحة معًا لتعزيز التنمية الصديقة للمناخ فى صناعتهم.. لهذا السبب يدور نادى المناخ حول المعايير والقواعد المشتركة، ونريد مناقشة كيف يمكننا دعم البلدان التى لا تزال تفتقر إلى الوصول إلى الاستثمارات الخاصة الضرورية".

ولفت إلى أنه تحت رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع "دخلنا فى شراكات مع إندونيسيا وجنوب إفريقيا وفيتنام من أجل انتقال عادل إلى الطاقات المتجددة. وبقيامنا بذلك؛ فإننا نسرع ​​بالتخلص التدريجى العادل اجتماعيًا من الفحم هناك ونوفر بدائل نظيفة".