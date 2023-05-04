الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. بريطانيا: لا ننحاز لأى مرشح

جدة - نرمين السيد - ووفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، جاء النفى البريطانى بعد زيارة لحاكم فلوريدا الجمهورى رون ديسانتس، للعاصمة البريطانية ولقائه مع وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى وزيارة الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترامب لاسكتلندا وعدم لقائه أى من المسؤولين البريطانيين.
ويستعد ديسانتس وترامب لخوض حملة انتخابات داخل الحزب الجمهورى ليصبح أيًا منهما مرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية أمام الرئيس الأمريكى جو بايدن.
كان حاكم فلوريدا التقى بوزيرة التجارة الدولية فى بريطانيا كيمى بادنوش.
فى المقابل، لا يُعتقد أن ترامب التقى بأى وزير فى مجلس الوزراء عندما سافر أيضًا إلى المملكة المتحدة مؤخرًا، وسافر إلى اسكتلندا حيث زار ملاعب الجولف الخاصة به.
وشارك ترامب فى حفل فى منتجع ترامب للجولف الدولى فى أبردينشير، باسكتلندا.
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