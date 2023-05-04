بعد محاولة اغتيال بوتين.. برلمانى روسى يدعو إلى تصفية قادة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دعا سيرجى ميرونوف، النائب بمجلس الدوما الروسى، زعيم حزب "روسيا العادلة" إلى تصفية القيادة الأوكرانية وشن حرب حقيقية على أوكرانيا، وذلك بعد الهجوم على الكرملين وحاولة قتل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





وقال ميرونوف - فى تصريح اليوم الأربعاء - : "إن محاولة اغتيال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هى مبرر لحرب حقيقية وتصفية قيادة أوكرانيا"، مؤكدًا أن هذا سبب حقيقى للحرب والقضاء على النخبة الإرهابية فى أوكرانيا. وأضاف ميرنوف: "بالنسبة إلى زيلينسكى ومن معه يمكن أن يكون هناك ثلاثة خيارات، هى تكرار مصير هتلر أو تكرار مصير الإرهابى دوداييف أو مواجهة المحكمة الدولية لجرائم الحرب والجرائم الأخرى". وكان الكرملين أعلن فى وقت سابق من اليوم إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف لضرب مبنى الكرملين "الرئاسة الروسية"، مؤكدا أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابى مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.

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