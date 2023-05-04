العالم اليوم - بعد حادثة الكرملين.. هجوم جديد بطائرة مسيرة في روسيا

انتم الان تتابعون خبر بعد حادثة الكرملين.. هجوم جديد بطائرة مسيرة في روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 04:19 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فجر الخميس، أن هجوما بطائرة مسيّرة ضرب منشأة نفطية في جنوبي روسيا، مما أدى إلى اشتعال النيران، وذلك بعد ساعات من كشف الكرملين عن إسقاطه طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، فوق مقره، متهما كييف بمحاولة قتل الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوردت "تاس" أن النيران اشتعلت في خزان تابع لمصفاة تكرير نفط في منطقة كوبان في إقليم كراسنودار، جنوبي روسيا، علما بأن هذه المنطقة متاخمة للحدود مع أوكرانيا.

وقالت، نقلا عن خدمات الطوارئ، إن النيران اشتعلت نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة.

وذكرت خدمات الطوارئ "بسبب هجوم من طائرة مسيرة مجهولة، اشتعلت النيران في خزان مصفاة إلسكاي للنفط".

انفجارات في أوديسا وكييف

وبالتزامن مع هذا الهجوم، أفاد مراسلنا بوقوع 10 انفجارات على الأقل في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

وبعد ذلك بوقت وجيز، سمعت أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وحثت السلطات المحلية السكان على البقاء في الملاجئ، بحسب مراسلنا.

هجوم الكرملين

كان الكرملين قال، الأربعاء، إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا.

واتهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن أوكرانيا نفت ضلوعها على لسان رئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي بلاده لم تستهدف بوتين أو العاصمة الروسية موسكو، مؤكدا أن الجيش يقاتل فقط على الأراضي الأوكرانية.

توعد روسي

كان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديميتري ميدفيديف، دعا إلى "التخلص" من الرئيس الأوكراني وأعوانه، بعدما تعرض مقر إقامة بوتين إلى هجوم بطائرتين مسيرتين.

قال ميدفيديف:" هجوم الدرون لا يترك لروسيا أي خيار سوى التخلص من زيلينسكي وأعوانه".

في السياق ذاته، دعا رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إلى استخدام الأسلحة القادرة على ردع النظام في كييف وتدميره.

تحذير السفارة الأميركية

أصدرت السفارة الأميركية لدى أوكرانيا، ليل الأربعاء الخميس، تحذيرا رعاياها المقيمين في العاصمة كييف بشأن تزايد خطر وقوع هجمات صاروخية روسية.

وقالت إنه في ضوء التصعيد الصاروخي الأخير في جميع أنحاء أوكرانيا و"الخطاب التحريضي من جانب موسكو"، فإن وزارة الخارجية تحذر المواطنين الأميركيين من التهديد المتزايد والمستمر للهجمات الصاروخية على كييف.