العالم اليوم - "فيسبوك" ضلل الآباء ولم يحم خصوصية الأطفال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 03:22 صباحاً - قال منظمون أميركيون إن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضلل الآباء وفشل في حماية خصوصية الأطفال الذين يستخدمون تطبيق "ماسنجر كيدز".

وأضافوا أن الأمر يشمل تحريف الوصول الذي قدمه "فيسبوك" لمطوري التطبيقات إلى بيانات المستخدم الخاصة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

ونتيجة لذلك، اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية الأربعاء، إجراء تغييرات شاملة على أمر الخصوصية لعام 2020 مع "فيسبوك"، وهو ما من شأنه أن يمنع الموقع من الاستفادة من البيانات التي يجمعها عن المستخدمين دون سن 18 عاما.

وسيشمل ذلك البيانات التي تم جمعها من خلال منتجات الواقع الافتراضي.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن الشركة الأم "ميتا" فشلت في الامتثال الكامل لأمر الخصوصية لعام 2020، وستخضع "ميتا" أيضا لقيود أخرى، بما في ذلك استخدامها لتقنية التعرف على الوجوه، وستكون مطالبة بتوفير حماية خصوصية إضافية لمستخدميها.

وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك، التابع للجنة التجارة الفيدرالية: "فيسبوك انتهك مرارا وعوده بشأن الخصوصية".

وأضاف: "تهور الشركة يعرض المستخدمين الصغار للخطر، ويحتاج فيسبوك إلى الرد على إخفاقاته".