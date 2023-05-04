العالم اليوم - مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع بمصر

انتم الان تتابعون خبر مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع بمصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 03:22 صباحاً - لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 25 في حادث تصادم وقع بين حافلة نقل عام وشاحنة بمحافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر، مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وطبية وقولها إن 14 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 25 في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة نقل ثقيل بمنطقة النقب بطريق الخارجة-أسيوط في محافظة الوادي الجديد.

وذكرت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وأضافت أنه ورد إخطار أمني إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة الساعة السابعة التابعة لشركة الوجه القبلي للنقل مع شاحنة نقل ثقيل، وكانت الحافلة قادمة من الداخلة ومتجهة إلى القاهرة.

وتم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف ووحدات دفاع مدني لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث.

دعوة للتبرع بالدم

ودعت السلطات في محافظة الوادي الجديد السكان إلى التبرع بالدم.

وكتبت صفحة المحافظة الموثقة على "فيسبوك: "ندعو السادة المواطنين لمساندة جهود إسعاف المصابين بالحادث، من خلال التبرع بالدم بمركز الدم الإقليمي بمستشفى الخارجة التخصصي".

قرار فوري من المحافظ

وعلى إثر الحادث المروع، قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة / الخارجة /أسيوط من الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحا، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس 4 مايو.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي حفاظا على أرواح المواطنين، "نظرا لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل".