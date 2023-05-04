الأمم المتحدة: نعمل فى بيئة صعبة للغاية بالسودان

جدة - نرمين السيد - قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمنسق الأممى للطوارئ، إن البيئة التى تعمل فيها الوكالات الإنسانية فى السودان، صعبة للغاية.





وأضاف فى مؤتمر صحفى أمس الأربعاء عبر الفيديو من بورتسودان التى وصلها أمس، أن العقبات البيروقراطية هى من عطلت سرعة وصوله إلى هناك، مشيرا إلى أن الوكالات الإنسانية لديها خطة للانتشار فى السودان، وكذلك أماكن الانتشار حتى يتم إيصال وتقديم المساعدات إلى المحتاجين، ولكن الأمم المتحدة تعمل أولا للحصول على ضمانات واضحة من أطراف النزاع لضمان أمن العاملين الإنسانيين عند تحركهم وضمان حماية المساعدات الإنسانية، مشددا على أن المنظمة الدولية بحاجة إلى اتفاق على أعلى مستوى بهذا الخصوص.

وقال جريفيث إنه وإن لم تكن هناك هدنة رسمية فإن هناك حاجة إلى ترتيبات حتى تفى الأطراف بوعودها، ولفت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تقييم الاحتياجات المختلفة عبر الوكالات الإنسانية الموجودة للوقوف على المطلوب فى كافة مناطق السودان ولديها خطة استجابة بتمويل يصل إلى 1.7 مليار دولار وناشد جريفيث الجهات المانحة تقديم المزيد لتمويل برامج الاستجابة ونوه بأن الأمم المتحدة ليست لديها صورة كاملة حتى الآن عن كل المناطق ولكنها تعمل على ذلك.

وأكد المسؤول الأممى أن الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية فى السودان تعمل من أجل تقديم المساعدة للنازحين داخليا حتى لا يخرجوا إلى دول الجوار.

وقال جريفيث إن مسألة الأمن كانت هى المهيمنة منذ وصوله على كل الحوارات التى أجراها فى السودان وأن غاية الجميع هى السعى للوصول إلى الأمان والسلام فى السودان.