القاهرة الإخبارية: قتلى فى صفوف الدعم السريع بعد مواجهات القصر الجمهورى

جدة - نرمين السيد - وأشارت القاهرة الإخبارية إلى أن مواجهات القصر الجمهورى أوقعت قتلى فى صفوف ميليشيـا الدعم السريع، لافتة إلى انقطاع للتيار الكهربائى فى أحياء بالخرطوم وأم درمان. ولفتت القاهرة الإخبارية إلى أن ميليشيا الدعم السريع واصلت أعمال النهب والسرقات فى الخرطوم، مشيرة إلى أن عصابات الدعم السريع تخترق الهدنات المعلنة وتختبئ بين المدنيين.

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