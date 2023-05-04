فنلندا: لا يمكننا منح أوكرانيا هذه المقاتلات حتى نتسلم طائرات جديدة

وأضاف رئيس فنلندا -خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى المتواجد فى فنلندا للمشاركة فى قمة أوكرانيا وشمال أوروبا وفقا لما أوردته وكالة انباء "يوكينفورم" الاوكرانية- "يختلف موقفنا جغرافيًا بشكل كبير عن معظم دول الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى، لقد اشترينا هورنتس ذات مرة، والآن نستبدلها بـ F35s".
وتابع: "هذا إنفاق كبير جدًا لدولة صغيرة مثل بلدنا لكننا نعلم أننا بحاجة إلى دفاع قوى، لا يمكننا التخلى عن "هورنت" حتى نحصل على الطائرة الجديدة ولسوء الحظ، بحلول ذلك الوقت، ستكون طائرات "هورنت" عديمة الفائدة تقريبا".
وأشار إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالنقاش حول الطائرات لأوكرانيا فإن الأمر يتعلق بمسألة مقاتلات "F16"، موضحا أن طائرات "هورنيت" التى تمتلكها بلاده قديمة.
ووصل زيلينسكى إلى فنلندا أمس فى زيارة حيث سيشارك فى قمة أوكرانيا وشمال أوروبا.
وعلى هامش القمة ، سيعقد رئيس اوكرانيا أيضًا اجتماعات ثنائية منفصلة مع رؤساء وزراء الدنمارك وأيسلندا والنرويج والسويد.
وقدمت فنلندا بالفعل مساعدة عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليون يورو.
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