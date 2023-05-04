أوكرانيا: الوضع فى باخموت من أصعب خطوط المواجهة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، قال سيرهى شيريفاتى المتحدث باسم المجموعة الشرقية، أن القوات الروسية أطلقت 399 قذيفة على مواقع القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار إلى أنه وقع 11 قتالا بين القوات الأوكرانية والروسية، موضحا أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 105 من الجنود الروس وإصابة 104 آخرين.

وتابع "الوضع هناك فى منطقة باخموت، معقد، وربما يكون الأصعب فى جميع مناطق الجبهة اليوم، لكنه تحت السيطرة، وتم تدمير نظام صواريخ بوك أرض جو وثلاثة مدافع ونظام مدفعى ذاتى الدفع من طراز جفوزديكا ومستودعى ذخيرة".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.