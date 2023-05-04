العالم اليوم - هالاند يحطم رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 01:19 صباحاً - حطم المهاجم النرويجي في نادي مانشستر ستي الإنجليزي، إرلينغ هالاند، مساء الأربعاء، الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يحرزها لاعب في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند (22 عاما) هدفه الـ35 في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباراة فريقه مانشستر ستي ضد وست هام التي انتهت بنتيجة 3- صفر.

وأحرز هالاند الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة المؤجلة من المرحلة 28 من الدوري.

وكان المهاجم النرويجي عادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب واحد في موسم واحد في البطولة الإنجليزية، والمسجل باسم اللاعبين أندي كول (1993-1994) وألان شيرر (1994-1995)، الأحد الماضي، عندما أحرز هدفا في مرمى فولهام.

وبالهدف الذي أحرزه في فولهام، حطم هالاند رقما قياسيا صمد 92 عاما.

وأصبح أول لاعب يحرز أكثر من 50 هدفا في كل المسابقات في موسم واحد منذ نحو قرن.