الرئيس الأوكرانى: هذا العام مصيرى لنا وأوروبا ودول المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن "هذا العام مصيرى لنا ولأوروبا ودول المنطقة، وسنشن هجوما مضادا على القوات الروسية قبل تسلم الإمدادات الغربية من الأسلحة".





يشار إلى أن وزير الدفاع الأوكرانى أولكسى ريزنيكوف، كان قد أعلن الأسبوع الماضى، الانتهاء من التجهيزات لهجوم مضاد على القوات الروسية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية". وأضاف وزير الدفاع الأوكرانى فى إفادة صحفية عبر الإنترنت، أن القوات الأوكرانية مستعدة بشكل عام للمضى قدما فى الهجوم. وتؤكد السلطات الأوكرانية فى كييف، منذ أشهر، أنها ستشن هجومًا مضادًا خلال الربيع ضد القوات الروسية المتمركزة فى شرق البلاد، بعدما تراجعت فى عدة مناطق بالجنوب.

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