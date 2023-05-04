نصر الله: نتنياهو يتوعد المقاومة ونحن نتوعده أيضا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 4 مايو 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- قال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد المقاومة ونحن في المقاومة نتوعده أيضا، والأيام بيننا".

وفي كلمته بمناسبة "يوم القدس"، قال حسن نصر الله: "أي حدث أمني يحصل في لبنان نحن سنرد عليه من دون تردد".

وأوضح نصر الله قائلا: "ما جرى في الجنوب كان حدثاً كبيراً بالنظر إلى الأوضاع منذ عام 2006"، مضيفا: "نعتقد أن سياسة الصمت هذه تقلق وترعب العدو وهذا من ثمار ما حصل الأسبوع الماضي".

وأردف: "العدو الذي يهدد اللبنانيين ويقصف سوريا يجب أن يبقى قلقا ومرتعبا، وهذا يرسخ ميزان الردع وقواعد الاشتباك".

وأكمل أمين عام "حزب الله": "توازن الردع هو الذي جعل الرد الإسرائيلي محدودا وسخيفا..اعتبر الإسرائيلي أنه حقق انجازا بتحييد حزب الله بعد القصف من جنوب لبنان وهذا يجب أن يدرس في الاستراتيجيا".

واستطرد: "لم يقصف الاسرائيلي أي بنية تحتية لحزب الله بل قصف الموز فقط..الإسرائيلي كذب على شعبه والجميع يعلم أنه لم يقصف موقعا لحزب الله وهذا دليل ضعف ووهن".

وأضاف أمين عام "حزب الله": "من أكاذيب نتنياهو أن حكومة لابيد وقعت اتفاقا مع حزب الله والجميع يعلم أن هذا كذبا".

واستطرد نصر الله: "عندما ينتشر الجيش السوري على خط قتال لمئات الكيلومترات فلا تطلب منه أن يفتح جبهة أخرى".

ورأى نصر الله أن "الموقف السوري من الاعتداءات الإسرائيلية قد يتبدل في أي وقت من الأوقات".

وأضاف: "ما حصل الأسبوع الماضي على مستوى المسيرات في الجنوب السوري هو مؤشر بشأن احتمال تبدل الموقف السوري".

وقال نصر الله: "الضفة هي درع القدس بصبرها وثباتها ومقاومتها وتحملها الكبيرة، ولكي يستمر صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس يجب علينا دعمهم بالمال والسلاح..عندما نقول "الضفة درع القدس" فهي تساوي وجوب دعم الضفة".

وحذر أمين عام "حزب الله" تل أبيب قائلا: "لعبة الإسرائيلي في القدس أو لبنان أو سوريا قد تجر المنطقة إلى حرب كبرى"، متابعا: "حماقة العدو ولاسيما في الأشهر القليلة الماضية قد تدفع المنطقة إلى حرب".

وأكمل نصر الله: "للإسرائيلي نقول له احذر، فالقدس خط أحمر"، مضيفا: "لبنان الذي صنع انتصاره عام 2000 مع كل الشرفاء والأحرار واننا مع فلسطين ولن نتخلى عنها".

المصدر: ار تي + "الميادين"