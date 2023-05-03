«القاهرة الإخبارية»: مقتل شخص وإصابة ثلاثة بإطلاق نار فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن الشرطة الأمريكية تواصل البحث عن مطلق النار، لافتًا إلى أن الشرطة تنصح السكان بالابتعاد عن منطقة الحادث.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، عمليات متكررة لحوادث إطلاق النار، حيث تظهر البيانات أن جميع أنواع عنف السلاح من القتل أو الانتحار إلى إطلاق النار الجماعى تسير فى الغالب على مسار تصاعدى فى الولايات المتحدة.