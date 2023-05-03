جدة - نرمين السيد - وأضاف أن الشرطة الأمريكية تواصل البحث عن مطلق النار، لافتًا إلى أن الشرطة تنصح السكان بالابتعاد عن منطقة الحادث.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، عمليات متكررة لحوادث إطلاق النار، حيث تظهر البيانات أن جميع أنواع عنف السلاح من القتل أو الانتحار إلى إطلاق النار الجماعى تسير فى الغالب على مسار تصاعدى فى الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: مقتل شخص وإصابة ثلاثة بإطلاق نار فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.