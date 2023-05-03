رئيس الوزراء السريلانكى يستقبل السفير المصرى

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس الوزراء السريلانكى دينيش غوناواردينا، السفير ماجد مصلح، سفير جمهورية مصر العربية لدى سريلانكا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.





وحرص رئيس الوزراء السريلانكى على الإشادة بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، مسلطاً الضوء على دوريهما في إقامة حركة عدم الإنحياز، الأمر الذى كان له أثره الجم على صعيد العلاقات الدولية بصفة عامة، ومصالح واستقلالية الدول النامية على وجه الخصوص. كما بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات العربية السريلانكية، حيث رحب رئيس الوزراء السريلانكى بمبادرة مجلس السفراء العرب لتعزيز العلاقات العربية السريلانكية من خلال تشكيل مجموعة صداقة برلمانية عربية/سريلانكية ومجلس أعمال مشترك. وحرص رئيس الوزراء السريلانكى على الإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون الممتدة بين بلاده والدول العربية، لافتاً إلى المواقف العربية الداعمة لسريلانكا في أزمتها السياسية والاقتصادية الأخيرة.

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