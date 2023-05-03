العالم اليوم - الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لأسبوع

انتم الان تتابعون خبر الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لأسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 10:23 مساءً - أعلن الجيش السوداني، مساء الأربعاء، موافقته على المبادرة التي تقدمت بها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيقاد) بتمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع.

وجاء في بيان القوات المسلحة السودانية: في إطار مبادرة منظمة الإيقاد للتعامل مع الأزمة الحالية بالبلاد، تقدمت المنظمة بمقترح جديد يتمثل في الآتي: تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وتسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، كينيا وجيبوتي، على أن يجرى هذا الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية.

تبدي القوات المسلحة موافقتها على المقترح انطلاقا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية لمواطنينا، مع أخذنا في الاعتبار المبادرة الأميركية السعودية الجارية.

نأمل أن تلتزم قوات الدعم السريع بمتطلبات الهدنة المقترحة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لأسبوع .. في رعاية الله وحفظة