العالم اليوم - المغرب.. اعتماد رأس السنة الأمازيغية إجازة رسمية

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. اعتماد رأس السنة الأمازيغية إجازة رسمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 10:23 مساءً - أقر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، يوم الاثنين، رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المملكة، وفق الديوان الملكي المغربي.

وشدد بيان الديوان الملكي المغربي أن "الملك محمد السادس أمر بجعل هذه العطلة مؤدى عنها؛ على غرار فأول محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية".

وأصدر العاهل المغربي، وفق المصدر، توجيهاته إلى رئيس الحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي.

ويأتي هذا القرار، حسب الديوان الملكي، "تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية".