زيلينسكى: لا نستهدف بوتين أو موسكو بل نقاتل على أراضينا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 09:29 مساءً - علّق الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، الأربعاء، على اتهام موسكو لأوكرانيا بهجوم الكرملين، بأن الرئيس الروسي يحفّز شعبه لأنه لم يحقق انتصارات، مؤكدًا أن أوكرانيا لا تستدف بوتين أو موسكو بل تقاتل على أرضنا.

فيما أكد زيلينسكي: لم نهاجم بوتين بل نتركه للمحاكمة، كما أن أوكرانيا لديها الحق بالدفاع عن نفسها، مضيفًا أن أوكرانيا عضو في الناتو بحكم الأمر الواقع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس الأوكراني مع قادة دول شمال أوروبا في العاصمة الفنلندية هلنسكي.

واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم الأربعاء بالضلوع في محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين في موسكو وهددت بالرد.

كما أكدت أوكرانيا أن تلك الاتهامات ليس لها أساس من الصحة، وأن كييف ليس لها صلة بالواقعة التي أفاد بها الكرملين، وقال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنها إشارة على أن الكرملين يخطط لهجوم كبير جديد على أوكرانيا.

وعقب إعلان الكرملين بفترة وجيزة، أصدرت أوكرانيا تحذيرات من غارات الجوية على كييف ومدن أخرى.

وقال الكرملين في بيان "طائرتان مسيرتان استهدفتا الكرملين. ونتيجة الإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار تم تعطيل الطائرتين، مضيفًا نعد هذه الأفعال عملًا إرهابيًا مخططًا له ومحاولة لاغتيال الرئيس قبيل الاحتفال بيوم النصر وموكب التاسع من مايو الذي من المقرر أيضًا أن يحضره ضيوف أجانب".

وتابع البيان، شظايا الطائرتين المسيرتين تناثرت في أراضي مجمع الكرملين لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية، وتطرق إلى مساعي انضمام بلاده إلى حلف الناتو، قائلًا إن أوكرانيا "هي عضو في حلف شمال الأطلسي بحكم الأمر الواقع"، مجددًا تأكيده على المضي قدمًا في مسار الانضمام لـ"الناتو".