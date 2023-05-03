أوكرانيا تؤكد مقتل 16 شخصًا بضربات روسية فى خيرسون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 09:29 مساءً - قتل 16 شخصاً وأصيب 22 آخرون بجروح الأربعاء بقصف روسي "مكثّف" في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أفادت النيابة العامة، بينما أعلنت السلطات فرض حظر تجوّل في المدينة الرئيسية التي تحمل الاسم عينه ابتداء من مساء الجمعة.

وكتبت النيابة العامة الإقليمية على تليجرام "هجوم كثيف للمحتلين ضد مدنيين في منطقة خيرسون: بلغت الحصيلة 16 قتيلاً".

وأكدت أن نحو 22 شخصاً آخرين أصيبوا "بجروح بدرجات متفاوتة" في هذه الضربات المتعددة "على بنى تحتية مدنية".

وأكدت السلطات أن هجومين استهدفا سوبرماركت ومحطة للقطار في مدينة خيرسون بالقرب من خط المواجهة، أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عدد من الجرحى، كما أسفر قصف آخر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا يعملون على إصلاح موقع للطاقة في المنطقة.

ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن كل الضربات الروسية. وكتب رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر بروكودين على تلجرام أن "خيرسون ما زالت تتعرض لنيران المدفعية الروسية".

واستعادت كييف المدينة في نوفمبر الماضي خلال هجوم مضاد ناجح شنته في المنطقة التي احتلتها القوات الروسية لأشهر عدة في 2022.

منذ ذلك الحين تتعرض خيرسون للقصف مع وجود الجيش الروسي على الجانب الآخر من نهر دنيبر الذي بات بمثابة خط مواجهة.

إلى ذلك أعلن بروكودين الأربعاء فرض حظر تجوّل في خيرسون اعتبارًا من مساء الجمعة ولمدة 58 ساعة، في وقت تقول كييف إنها تستكمل الاستعدادات لهجوم مضاد واسع النطاق.

وقال بروكودين على تلغرام "اعتبارا من الساعة 20,00 (17,00 ت غ) في الخامس من مايو، سيفرض حظر تجول في خيرسون وسيستمر حتى الساعة 06,00 صباحا (03,00 ت غ) في الثامن من مايو".

وأضاف "خلال هذه الساعات ال58، سيمنع التنقل في شوارع المدينة. كما سيمنع الخروج من خيرسون والدخول إليها".

وبرّر بروكودين "هذه القيود الموقتة" ب"ضرورة" تمكّن "قوات الأمن من القيام بعملها".

يأتي إعلان السلطات في وقت قالت كييف إنّ استعداداتها لشنّ هجوم واسع النطاق لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في شرق وجنوب البلاد "تقترب من نهايتها".

وتسري تكهنات بين المحللين بالنسبة الى موعد هذا الهجوم والمنطقة التي سينطلق منها.

وتشهد المنطقة المحيطة بباخموت في دونباس، معارك منذ عدة أشهر، وهي على سبيل المثال مليئة بالتلال في حين أن المناطق الجنوبية في خيرسون وزابوريجيا مكونة من سهول زراعية شاسعة.