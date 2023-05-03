بلينكن تعليقا على محاولة اغتيال بوتين: نتعامل مع الكرملين «بعين الريبة»

جدة - نرمين السيد - علق وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، اليوم الأربعاء، على الكرملين فيما يتعلق بمحاولة أوكرانيا توجيه ضربة بطائرة بدون طيار لاغتيال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قائلاً: "أى شئ من الحكومة الروسية يجب أن يؤخذ "بعين الريبة"".





وأضاف بلينكين - فى تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية - أنه لا يستطيع التحقق من صحة التقارير المتعلقة بمحاولة هجوم أوكرانى على الكرملين، لكن يجب أن يشكك المراقبون فى تصريحات الحكومة الروسية. وتابع: "لا يمكننى التحقق من صحتها بأى شكل من الأشكال، نحن ببساطة لا نعرف. ثانيًا، أود أن آخذ أى شئ يخرج من الكرملين بعين الريبة". ومن جانبها، نفت أوكرانيا تصريحات الكرملين بأنها أرسلت طائرات مسيرة لمهاجمة الرئيس الروسى.

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