العالم اليوم - فيديو: جدل بشأن ظهور شخصين على سطح الكرملين لحظة هجوم الدرون

انتم الان تتابعون خبر فيديو: جدل بشأن ظهور شخصين على سطح الكرملين لحظة هجوم الدرون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 09:22 مساءً - أثار تداول مقطع فيديو أظهر صعود فردين من عناصر الأمن الروسي على قبة الكرملين، لحظة الهجوم الذي تعرض له المبنى، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد الفيديو محاولة رجلي أمن الصعود إلى قبة مبنى الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك قبل لحظات من إسقاط المسيرتين.

وأثار المقطع تساؤلات بشأن تواجد العنصرين في لحظة الانفجار، حيث عبر البعض عن استغرابه، بينما اعتقد البعض أن الأمر جزء من عملية الاستنفار ضد المسيرتين.

ولم يصدر أي توضيح على الفور من قبل السلطات الروسية بشأن المقطع المتداول.

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهمت موسكو كييف بمحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا مسؤوليتها عن الحادث.

وأعلن الكرملين أن الجيش والاستخبارات الروسيين عطّلا طائرتين مسيرتين حاولتا الهجوم على قصر الكرملين وسط العاصمة، واتهمت موسكو كييف بالتخطيط لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الرئاسة الروسية أن بوتين لم يكن في مبنى الكرملين في أثناء الهجوم، إذ كان يمارس مهامه بمقر إقامته في منطقة نوفو أوغاريوفو قرب موسكو.