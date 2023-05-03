العالم اليوم - تونس.. اندلاع حريق ضخم ببنك الزيتونة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 09:22 مساءً - شب حريق ضخم، مساء يوم الأربعاء، في بنك الزيتونة بمنطقة الكرم في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.

وتعمل فرق الإطفاء في العاصمة تونس على إخماد النيران التي لم تعرف أسباب اندلاعها بعد. ولم يسجل على الفور وقوع خسائر بشرية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تونس.. اندلاع حريق ضخم ببنك الزيتونة .. في رعاية الله وحفظة