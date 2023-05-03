محامي النائب العدوان يصدر بيانا توضيحيا حول انسحابه من تمثيله

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 3 مايو 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج :- اصدر المحامي سامر السرخي بيانا توضيحيا قال فيه ان ذوي النائب العدوان طلبوا منه التنحي عن تمثيل النائب المحتجز لدى الصهاينة .

وتاليا نص للبيان الذي نشره على فيس بوك وصورة عنه : بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله تعالى وفضله ومنته وبعد ان قمت بحمل امانة تمثيل سعادة النائب على عاتقي وتسخير خبرة خمس وعشرون عاما من العمل بالمحاماه العسكرية والامنية وبذل كل الجهد والوقت من اجل تمثيل والدفاع عن سعادة النائب عماد العدوان على اتم وجه وبكل امانه واخلاص والعمل جاهدا من اجل اطلاق سراحه من سجون الاحتلال . اعلن انا المحامي وكاتب العدل سامر السرخي اعلن التنحي عن قضيه النائب عماد العدوان وذلك بناء عن طلب ذويه وكلي امل باطلاق سراحه وعودته سالما غانما لاهله وعائلته اهلنا وربعنا عائلة العدوان باسرع وقت . والفرج العاجل لسعادة النائب ولجميع الاسرى في سجون الاحتلال . متمنيا لزملائي الذين حلوا مكاني التوفيق بالامانه التي القيت على اكتافهم بتمثيله . شاكرا باسمي وباسم عشائر عرب السواحرة في فلسطين والاردن كل من آزرنا ووقف معنا جنبا الى جنب بالدفاع عن قضيته ورفع الظلم عنه . سامر السرخي . محام وكاتب عدل القدس الشريف - فلسطين

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