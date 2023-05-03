نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أوهمها بالزواج ... هتك عرض قاصر في عمان بعد تعارف على الإنترنت على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 3 مايو 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج :- وجهت محكمة الجنايات الكبرى تهمة هتك عرض فتاة قاصر ، لشاب عشريني في عمان .

وفي تفاصيل القضية : فإن الفتاة تعرفت على الشاب عن طريق إحدى مواقع التواصل الاجتماعي واتفقا على اللقاء حيث أوهمها أنه يريد الزواج منها .

واضافة للتفاصيل : فإن الفتاة وفي احد الايام وعند ذهابها للمدرسة استقلت حافلة وذهبت الى مكان اللقاء حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقا بينها وبين الشاب المذكور .

وبعدها وقع بينهما لقاء غير شرعي داخل شقة مفروشة كان استاجرها الشاب مسبقا ، وعند عودتها لمنزلها اكتشف امرها حيث تم تحويلها الى مركز حماية الاسرة وعليه جرت ملاحقة الشاب والتحقيق معه .

واعترفت الفتاة انها قامت بسرقة مبلغ مالي من والدها ومصاغ ذهبي من والدتها قبيل اللقاء المذكور بينها وبين الشاب .