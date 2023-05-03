العالم اليوم - تفاصيل جديدة عن "محاولة اغتيال بوتين"

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل جديدة عن "محاولة اغتيال بوتين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 08:16 مساءً - ذكرت وسائل إعلام روسية مزيدا من التفاصيل عن الهجوم الذي تعرض له مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، فيما اتهمت موسكو كييف بالتورط في "محاولة لاغتيال الرئيس".

وقالت إنه وفقا لبيانات الرئاسة الروسية: مرت 16 دقيقة بين هجمات الطائرتين المسيّرتين على مقر إقامة الرئيس بوتين.

تم رصد هجوم الطائرة المسيَرة الأولى فوق الكرملين في الساعة 2:27 صباحا بتوقيت موسكو، وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ متسببة باندلاع حريق على سطحه.

جرى تسجيل هجوم الطائرة المسيّرة الثانية، في الساعة 2:43 صباحا، وسقط حطامها على أراضي قصر الكرملين. واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم بمحاولة اغتيال بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين في موسكو وهددت بالرد. زيلينسكي: أوكرانيا لم تهاجم الكرملين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن بلاده لم تهاجم موسكو أوالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بهلسنكي "نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو، نحن نقاتل على أراضينا". واشنطن تتعامل "بحذر كبير" أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها تتعامل "بحذر كبير" مع تصريحات روسيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن "اطلعت على المعلومات. لا يمكن أن اؤكدها. لا نعلم"، مضيفا "أتعامل بحذر كبير مع كل ما يصدر من الكرملين". ميدفيديف يدعو "للتخلص من" زيلينسكي بعد هجوم الكرملين قال الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف اليوم الأربعاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الهجوم على الكرملين لا يدع أمام بلاده خيارا سوى "التخلص من" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "وأعوانه" في كييف.

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