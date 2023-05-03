مصرع 109 أشخاص فى رواندا جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 07:26 مساءً - أفادت هيئة البث الرواندية، الأربعاء، بأن فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في غرب البلاد أدت إلى مقتل 109 أشخاص على الأقل.

ويُظهر مقطع فيديو على حساب هيئة البث الرواندية على تويتر مياها موحلة تتدفق بسرعة على طول طريق وبيوتا مدمرة. وقال فرانسوا هابيتيجيكو حاكم الإقليم الغربي: "أول أولوياتنا الآن أن نصل إلى كل بيت دمرته الأمطار الغزيرة لنضمن محاولة إنقاذ أي شخص قد يكون محاصرا".

وأضاف هابيتيجيكو أن عدد الوفيات بلغ 95 شخصا في الإقليم. وتضمنت حصيلة الوفيات التي نشرتها هيئة البث 109 أشخاص من بينهم وفيات من إقليم آخر يقع بشمال البلاد. وأفاد هابيتيجيكو بأن هطول الأمطار بدأ حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) أمس الثلاثاء وفاضت مياه نهر سيبيا على ضفتيه.

وأفادت منظمة الصليب الأحمر في أوغندا بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم في أوغندا المجاورة وعلى الحدود مع رواندا ليلا بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة مناطقا جبلية. وقال فرانسوا هابيتيجيكو حاكم الإقليم الغربي: "أول أولوياتنا الآن أن نصل إلى كل بيت دمرته الأمطار الغزيرة لنضمن محاولة إنقاذ أي شخص قد يكون محاصرا".

وأضاف هابيتيجيكو أن عدد الوفيات بلغ 95 شخصا في الإقليم، وتضمنت حصيلة الوفيات التي نشرتها هيئة البث 109 أشخاص من بينهم وفيات من إقليم آخر يقع بشمال البلاد. وأفاد هابيتيجيكو بأن هطول الأمطار بدأ حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) أمس الثلاثاء وفاضت مياه نهر سيبيا على ضفتيه. وأفادت منظمة الصليب الأحمر في أوغندا بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم في أوغندا المجاورة وعلى الحدود مع رواندا ليلا بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة مناطقا جبلية.