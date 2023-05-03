العالم اليوم - الدار العقارية الإماراتية تؤكد كونها مستثمرا طويل الأجل بمصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 07:19 مساءً - أكدت شركة الدار العقارية الإماراتية التزامها بكونها مستثمرا استراتيجيا طويل الأجل في السوق المصري.

وأضافت الشركة في بيان، الأربعاء، أن تأكيدها يأتي لتوضيح موقفها تجاه استثماراتها في مصر.

وفي عام 22021، تولت "الدار" أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق العقاري المصري، من خلال الاستحواذ على شركة "سوديك"، وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد.

وبعد الاستحواذ، نجحت "سوديك"، التابعة لـ "الدار"، في تحقيق مبيعات مشاريع تطويرية بقيمة 21.3 مليار جنيه (نحو 690 مليون دولار) خلال عام 2022، ما يعادل نموا بنسبة 87 بالمئة على أساس سنوي، وفق بيان الشركة.

وبحسب البيان، يتماشى هذا النمو مع استراتيجية شركة "الدار"، والتي تهدف لتعزيز مكانة "سوديك" كشركة مطور عقاري رائدة على المستوى الوطني.

وأوضح البيان أن قيمة مبيعات "سوديك" والحجوزات على الوحدات السكنية خلال العام 2023 قد بلغ 3.1 مليارات جنيه، وذلك بالربع الأول من العام.

وبلغ حجم إيرادات "سوديك" المتراكمة للمشاريع التطويرية نحو 35 مليار جنيه مصري، كما تعمر الشركة على مضاعفة حجم محفظة الأراضي التابعة لها في مناطق مختلفة في مصر، منها غرب وشرق القاهرة، ومنطقة الساحل الشمالي.