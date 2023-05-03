العالم اليوم - زيلينسكي: لم نهاجم بوتين أو موسكو بل نقاتل على أراضينا

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي: لم نهاجم بوتين أو موسكو بل نقاتل على أراضينا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 07:19 مساءً - قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إنه بلاده لم تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو العاصمة الروسية موسكو، مؤكدا أن الجيش يقاتل فقط على الأراضي الأوكرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس الأوكراني مع قادة دول شمال أوروبا في العاصمة الفنلندية هلنسكي.

وردا على سؤال بشأن سبب اتهام موسكو لكييف بمحاولة اغتيال بوتين، قال زيلينيكسي إن "بوتين يحتاج إلى تحفيز شعبه، لأنه لم يحقق انتصارات".

واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم الأربعاء بالضلوع في محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين في موسكو وهددت بالرد.

ونفت كييف أي صلة لها بالواقعة التي أفاد بها الكرملين، وقال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنها إشارة على أن الكرملين يخطط لهجوم كبير جديد على أوكرانيا.

وعقب إعلان الكرملين بفترة وجيزة، أصدرت أوكرانيا تحذيرات من غارات الجوية على كييف ومدن أخرى.

وقال الكرملين في بيان "طائرتان مسيرتان استهدفتا الكرملين. ونتيجة الإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار تم تعطيل الطائرتين".

وأضاف "نعد هذه الأفعال عملا إرهابيا مخططا له ومحاولة لاغتيال الرئيس قبيل الاحتفال بيوم النصر وموكب التاسع من مايو الذي من المقرر أيضا أن يحضره ضيوف أجانب".

وقال بيان الكرملين إن شظايا الطائرتين المسيرتين تناثرت في أراضي مجمع الكرملين لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية.

الانضمام للناتو

وتطرق إلى مساعي انضمام بلاده إلى حلف الناتو، قائلا إن أوكرانيا "هي عضو في حلف شمال الأطلسي بحكم الأمر الواقع"، مجددا تأكيده على المضي قدما في مسار الانضمام لـ"الناتو".

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة زيلينسكي: