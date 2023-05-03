نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رئيس عمومية الأمم المتحدة: سأطلب عقد مؤتمر لدعم الأردن واللاجئين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 3 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- زار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي، اليوم الثلاثاء، مخيم الزعتري للاجئين السوريين.

والتقى كوروشي مسؤولين من المنظمات العاملة والقائمة على تقديم الخدمات الإنسانية المختلفة في المخيم، كما التقى ممثلين عن قطاعات المجتمع المدني والمرأة والشباب.

واستمع بشكل مباشر إلى اللاجئين السوريين بشأن المصاعب والتحديات المعيشية التي تواجههم، وأطلعهم على سبل تقديم الدعم والعون لهم من خلال الجمعية العامة.

وأثناء الزيارة، قال كوروشي للتلفزيون الأردني إنه يتطلع للحصول على معلومات مباشرة حول التحديات التي يواجهها اللاجئون في مخيم الزعتري، والحلول التي يقدمها الأردن.

وأضاف “أردت من هذه الزيارة الحصول على معرفة معمقة لما يجب القيام به في المستقبل القريب، لذلك سأطلب عقد مؤتمر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لجمع التبرعات من أجل دعم الأردن واللاجئين لمجابهة التحديات والمصاعب”.

وأعرب عن أمله في “أن يكون هنالك تفكير عميق وجيد في كيفية رفع المعاناة والمصاعب عن الأردن واللاجئين”.