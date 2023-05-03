العالم اليوم - رئيس البرلمان الروسي يطالب بتدمير "النظام في كييف"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 06:22 مساءً - طالب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم الأربعاء، باستخدام الأسلحة القادرة على ردع النظام في كييف وتدميره.

وجاءت تصريحات فياتشيسلاف فولودينردا على هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين أُعلن عنه في وقت سابق اليوم وتتهم روسيا أوكرانيا بتنفيذه.

وأضاف في بيان على تطبيق تيليغرام للمراسلة أن روسيا يجب ألاتتفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الهجوم المزعوم الذي نفت كييف مسؤوليتها عنه.

وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق إنها منفتحة على إجراء مفاوضات لكن أوضحت أنها لن تشارك في أي محادثات إلا بشروطها.