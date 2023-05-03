رئيس الوزراء الاردني يعمم بتأجيل الاحتفالات المتزامنة لحفل زفاف ولي العهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 3 مايو 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعميما على الوزارات والمؤسسات الحكومية وكافة الدوائر تأجيل اي احتفال مقرر اقامته خلال فترة 26 ايار الى 1 حزيران . واوضح التعميم : ان تأجيل الاحتفالات بهدف تركيز جميع الجهود الرسمية للتحضير لحفل زفاف ولي العهد الامير الحسين الموافق 1 حزيران .

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