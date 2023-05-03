وزير الخارجية يطلع مسؤولين أوربيين على مخرجات اجتماع عمّان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 3 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين الأروبيين، أطلعهم خلالها على مخرجات اجتماع عمّان التشاوري حول الأزمة السورية.

وأجرى الصفدي اتصالاً هاتفياً مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أطلعه خلاله على مخرجات الاجتماع، والمسار السياسي العربي الذي أطلقه للتدرج نحو حل للأزمة السورية يعالج جميع تداعياتها.

كما أطلع الصفدي، نظيره السويدي، توبياس بيلستروم، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، خلال اتصال هاتفي، على نتائج الاجتماع، وأهمية الدور العربي الذي أطلقه عبر مسار سياسي جديد للعمل على حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها.

واتصل الصفدي، بوزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، ووضعه في صورة الاجتماع، الذي بنى على المبادرة الأردنية وجهود واتصالات عربية أخرى، للعمل على التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.