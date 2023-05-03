نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لبنان عن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي انعقد في عمان : الدعوة محصورة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 3 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها الثلاثاء “بالاجتماع الوزاري الخماسي، الذي انعقد في عمان، وشارك فيه كل من وزارء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع نظيرهم السوري من أجل إطلاق دور عربي قيادي والمساهمة في جهود حل الأزمة السورية”.

وثمنت الوزارة “اتصال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بنظيره اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب لوضعه في خلفيات ونتائج الاجتماع الوزاري، حيث سبق أن أعلمه خلال زيارة الوزير بو حبيب أخيرا لعمّان أن الدعوة محصورة بدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى كل من مصر والأردن والعراق، التي تجتمع عادة في صورة دورية”.

وأملت الوزارة أن “يشكل هذا الاجتماع خطوة على طريق لم الشمل العربي وتعافي سوريا من خلال الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها، ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق بما يحقق طموحاته بالاستقرار والعافية والرخاء، ويساهم أيضا في العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى ديارهم”، ودعت إلى “مقاربة ومشاركة عربية شاملة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لوضع خارطة طريق لحل الأزمة السورية”.

الوكالة الوطنية للاعلام