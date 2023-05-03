القاهرة الإخبارية: تغيير وزارى مرتقب بالعراق يطول 6 مسؤولين

جدة - نرمين السيد - وقالت هبة التميمى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة العراقية بغداد، إن التعديل الوزارى المرتقب يهدف لإعادة ثقة الشارع العراقى فى العملية السياسية، خاصة فى ظل مطالبات الشارع بتغيير بعض الوزراء والوكلاء الذين لم يحققوا نجاحًا فى مهامهم.

وأوضحت أن الحكومة تجرى فى الوقت الحالى تقييمًا، شمل الوزارات والوكالات كافة، متوقعة أن يطول التغيير الوزارى المرتقب 5 أو 6 حقائب وزارية فى الحكومة الحالية.

وأشارت إلى أن التغيير لن يطول الوزراء والموظفين الذين أثبتوا نجاحهم فى حقائبهم الوزارية، واكتسبوا ثقة الشارع العراقي، من خلال أدائهم للمهام التى أوكلت لهم على مدى الأشهر الماضية.

وكان السودانى تولى مهام رئاسة الحكومة العراقية، أكتوبر الماضى، خلفًا لمصطفى الكاظمى، بعد حصول حكومته على ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة.