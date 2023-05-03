روسيا: محاولة كييف اغتيال بوتين عمل إرهابى مخطط.. ونحتفظ بحق الرد

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الروسية، إن "محاولة كييف اغتيال الرئيس الروسى فلاديمر بوتين، عمل إرهابى مخطط"، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد المناسب على محاولة توجيه ضربة إلى الكرملين، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت الرئاسة الروسية، قد أعلنت منذ قليل، أن طائرتين مسيرتين حاولتا تنفيذ هجوم على مبنى الكرملين، متهمة أوكرانيا بتنفيذ الهجوم. وأضافت، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم استخدام طائرتين بدون طيار فى الهجوم الأوكرانى، مؤكدة أن الهجوم محاولة لاغتيال بوتين.

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