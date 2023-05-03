الكرملين: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين بـ طائرتين مسيرتين

جدة - نرمين السيد - وأضافت، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم استخدام طائرتين بدون طيار فى الهجوم الأوكرانى، مؤكدة أن الهجوم محاولة لاغتيال بوتين. وتابعت بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لم يصب بأى أذى خلال محاولة الهجوم، مشيرة إلى أنه يواصل عمله بمقر إقامته فى نوفو أوجاريوفو قرب موسكو.

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