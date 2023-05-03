العالم اليوم - 1.8 مليار دولار أرباح "فورد" الأميركية بالربع الأول من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 04:19 مساءً - ارتفعت أرباح شركة "فورد موتور" الأميركية، الثلاثاء، بنسبة 20 بالمئة في إيرادات الربع الأول من العام الجاري، بعدما أتاح تراجع اضطرابات سلاسل التوريد لها تلبية الطلب القوي على شاحناتها الصغيرة وسياراتها الرياضية متعددة الأغراض "إس.يو.في" بشكل أفضل.

وبلغت أرباح فورد، عملاق صناعة السيارات في الولايات المتحدة، بالربع الأول من 2023 نحو 1.8 مليار دولار، أو 44 سنتا للسهم، مقارنة بخسارة قدرها 3.1 مليار دولار، أو 78 سنتا للسهم، في نفس الفترة قبل عام.

وأعلنت الشركة للمرة الأولى بشكل مفصل النتائج المالية لوحداتها "فورد بلو" و"فورد برو" و"فورد موديل إي".

وتضاعفت مبيعات فورد بلو قبل حساب الفوائد والضرائب إلى 2.56 مليار دولار في حين زادت مبيعات "فورد برو" قبل حساب الفوائد والضرائب بثلاثة أمثال إلى 1.4 مليار دولار.

غير أن الشركة خسرت ما زاد على 60 ألف دولار لكل سيارة كهربائية تم بيعها في الربع الأول.

وذكرت الشركة أن إيراداتها في الربع المنتهي في مارس بلغت 41.5 مليار دولار مقابل 34.5 مليار دولار قبل عام.