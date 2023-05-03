العالم اليوم - موسكو مستعدة لعمل انتقامي بعد "محاولة اغتيال بوتين"

انتم الان تتابعون خبر موسكو مستعدة لعمل انتقامي بعد "محاولة اغتيال بوتين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 04:19 مساءً - قالت الرئاسة الروسية، الأربعاء، إن موسكو تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات انتقامية، بعد الهجوم الذي استهدف الكرملين بطائرتين مسيرتين، واستهدف اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وجاء في البيان أن "روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية في أي وقت وفي أي مكان تراه مناسبا".

وبحسب البيان ، "حاول نظام كييف الليلة الماضية مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين باستخدام طائرات بدون طيار".

وأشار الكرملين إلى أنه "عمل إرهابي مخطط مسبقًا ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي ، قبل يوم النصر واستعراض 9 مايو الذي سيحضره ضيوف أجانب".