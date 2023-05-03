العالم اليوم - الكشف عن مكان تواجد بوتين وقت "هجوم الكرملين"

انتم الان تتابعون خبر الكشف عن مكان تواجد بوتين وقت "هجوم الكرملين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 04:19 مساءً - كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن المكان الذي تواجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين ليلة أمس.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث قال إن الرئيس كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

وكان الكرملين قد أعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي، وتوعد بالرد، حيث اعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق أوكرانيا لطائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.

وأكدت أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.