مبعوث الأمم المتحدة: نحتاج لتعويض اللقاحات التى نهبتها الميليشيا فى دارفور

جدة - نرمين السيد - قال مارتن جريفيث، مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إننا نعمل فى بيئة صعبة جدا فى السودان، لافتا إلى أنه تم بدء المناقشات لتحديد الاحتياجات من المساعدات بالخرطوم.





وأضاف جريفيث، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن منظمة الصليب الأحمر بالسودان بحاجة إلى إمدادات إضافية، مؤكدا على ضرورة ضمان نقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور وبورتسودان. وتابع بأن السودان واجه كوارث طبيعية فى السنوات الماضية، مطالبا ببدء الحوار من أجل استمرار الإمدادات. كما أكد أنه من الصعب تقييم الوضع الميدانى فى دارفور، مضيفا أننا نحتاج إلى تعويض اللقاحات التى نهبتها الميليشيا فى البلاد.

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