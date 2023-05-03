العالم اليوم - 7.2 مليار دولار.. قيمة التعاملات العقارية بدبي في أبريل

انتم الان تتابعون خبر 7.2 مليار دولار.. قيمة التعاملات العقارية بدبي في أبريل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 03:22 مساءً - حققت سوق العقارات في دبي ازدهاراً مطرداً خلال شهر أبريل، فقد سجلت تصرفات شهر أبريل 2023 زيادة بلغت 17 بالمئة على أساس سنوي، بعد تجاوز عدد صفقات البيع 8,077، مقارنة بـ 6,898 في أبريل 2022.

وكشفت تقرير لـ «بروبرتي فايندر» ارتفاع قيمة المعاملات العقارية متجاوزة 7.2 مليار دولار، ومحققة ارتفاعاً بنسبة 46 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليسجل شهر أبريل أعلى معدل في عدد وقيمة المعاملات لذات الشهر من الأعوام العشرة الماضية، وهو ما يعكس حسب التقرير التطور في أذواق وتفضيلات كل من الملاك والمستأجرين.

ووفق الأرقام فإن 58.2 بالمئة من الراغبين في تملك عقار يبحثون عن شقق سكنية، بينما يهتم 41.8 بالمئة بالفلل أو المنازل المستقلة "تاون هاوس".

وسجل شهر أبريل زيادة في أعداد المستثمرين أو الأفراد الباحثين عن شقق سكنية لتصل إلى 58.2 بالمئة من إجمالي الراغبين في تملك وحدة، مقارنة مع 55.8 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي.

كما أشارت بيانات البحث أن نحو 35.2 بالمئة من الباحثين عن سكن يبحثون عن شقق مؤلفة من غرفتي نوم، و31 بالمئة منهم يبحثون عن شقق مؤلفة من غرفة نوم واحدة.

أما بالنسبة للإيجار، فقد أشارت بيانات البحث أن نحو 78.3 بالمئة من الباحثين عن الإيجار يبحثون عن استئجار شقق سكنية، بينما يبحث 21.7 بالمئة منهم عن فلل أو منازل مستقلة "تاون هاوس". واستحوذتالشقق المفروشة على 64.1 بالمئة من طلب السوق، بينما تركز 34.2 بالمئة من الطلبات على الوحدات غير المفروشة.

وبالنسبة للمستأجرين الذين يبحثون عن فيلا أو منزل مستقل "تاون هاوس"، فإن حوالي 56.8 بالمئة منهم يرغبون بوحدات غير مفروشة، بينما ترغب نسبة 42.1 بالمئة في استئجار فلل أو منازل مستقلة مفروشة.

وخلال شهر أبريل 2023، كشفت البيانات أن حوالي 33.4 بالمئة من المستأجرين يبحثون عن وحدات مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و30.7 بالمئة عن وحدات من غرفتي نوم و23.8 بالمئة عن استوديو.

وبالنسبة للفلل أو المنازل المستقلة "تاون هاوس"، يبحث 41.6 بالمئة من المستأجرين عن وحدات بثلاث غرف نوم، و36 بالمئة عن وحدات بأربع غرف نوم أو أكثر.

وخلال الشهر الماضي، ساهمت معاملات بيع العقارات على الخارطة في دعم النمو التصاعدي للسوق العقارية في دبي، حيث استحوذت على نسبة 48.2 بالمئة من إجمالي المبيعات، و30.3 بالمئة من إجمالي قيمة المعاملات المحققة في شهر إبريل. وارتفعت قيمة معاملات العقارات على الخارطة بنسبة 43.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3,894 معاملة مقارنة مع 2,709 معاملة في أبريل 2022.

من جهة أخرى، سجلت قيمة معاملات العقارات الجاهزة زيادة تقارب 44 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 5 مليارات دولار، مقارنة مع 3.5 مليار دولار في أبريل من العام الماضي.