العالم اليوم - فيديو يرصد "عمود دخان" فوق مقر إقامة بوتين بالكرملين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 03:22 مساءً - رصد مقطع فيديو عمود دخان متصاعد فوق مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، حيث اتهمت موسكو أوكرانيا بمحاولة اغتياله.

وقال الكرملين الأربعاء إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح الكرملين في بيان "استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين"، واصفا العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

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