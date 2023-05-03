العالم اليوم - لهذا السبب.. البطالة ترتفع بالمغرب في الربع الأول من 2023

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. البطالة ترتفع بالمغرب في الربع الأول من 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 03:22 مساءً - ارتفع معدل البطالة في المغرب خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بسبب فقد الوظائف في قطاع الزراعة.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الأربعاء، إن معدل البطالة في البلاد ارتفع بشكل طفيف إلى 12.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بنسبة 12.1 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار فقد الوظائف في قطاع الزراعة في ظل أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود.

وجاءت نسبة البطالة أعلى بين الشبان إذ بلغت 35.3 بالمئة.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الفصلي إن البطالة بين خريجي الجامعات بلغت 19.8 بالمئة وبين النساء 18.1 بالمئة.

وكانت وزارة الفلاحة المغربية قد قالت الجمعة، إنه من المتوقع أن يصل محصول الحبوب للعام الحالي إلى 5.51 مليون طن بزيادة 62 بالمئة عن العام الماضي الذي شهد تعرض البلاد لموجة جفاف شديدة.

ولم تنجح البلاد في رفع محصولها من الحبوب إلى 7.5 مليون طن حسبما كان مفترضا في ميزانية 2023.

وأوضحت الوزارة في وقت متأخر، الجمعة، أنها تتوقع حصاد 2.98 مليون طن من القمح اللين و1.18 مليون طن من القمح الصلد و1.35 مليون طن من الشعير.