نقابة أطباء السودان: ارتفاع ضحايا الاشتباكات إلى 448 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقالت النقابة، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن 59 مستشفى بالخرطوم متوقفة عن العمل من أصل 88 لنقص الإمدادت، كذلك الأمر بالنسبة لـ 67 % من المستشفيات بمناطق الاشتباكات.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.